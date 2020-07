Pre vyschnuté stromy uzavreli vo V. Tatrách dva turistické chodníky

Vysoké Tatry 7. júla (TASR) – Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) uzavreli dva turistické chodníky z dôvodu rizika padania suchých konárov a stromov. Turisti neprejdú po zeleno značenom chodníku, ktorý vedie Javorovou dolinou do sedla Sedielko a po modro značenom turistickom chodníku, ktorý vedie Zadnými Meďodolmi až do Kopského sedla. Informujú o tom horskí záchranári na svojej webovej stránke.



„K odstráneniu týchto stromov v blízkosti turistických chodníkov môžu Štátne lesy TANAP-u pristúpiť po období hniezdenia vzácnych druhov, a to od 1. septembra. Dovtedy budú turistické chodníky pre verejnosť uzavreté,“ priblížili horskí záchranári.