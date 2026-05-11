Pre africký mor ošípaných v Lovči platí naďalej mimoriadna situácia
Naďalej sú platné opatrenia, ktoré boli nariadené chovom a obciam v ohnisku nákazy, ochrannom pásme a pásme dohľadu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. mája (TASR) - Na území okresu Žiar nad Hronom aj naďalej platí mimoriadna situácia v súvislosti s potvrdeným ohniskom nákazy afrického moru ošípaných (AMO) v komerčnom chove v katastri obce Lovča. Pre TASR to potvrdil riaditeľ odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiari nad Hronom Milan Kapusta.
Michaela Matušková z kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR priblížila, že depopulácia predmetného komerčného chovu bola ukončená ešte v sobotu (9. 5.) a kadávery zvierat boli neškodne odstránené prostredníctvom veterinárneho asanačného ústavu.
„Hlavný veterinárny lekár SR bude v utorok 12. mája informovať členské štáty Európskej únie a Európskej komisie na rokovaní stáleho výboru pre zdravie zvierat v Bruseli o priebehu nákazy a rýchlom procese jej eradikácie, ako aj platných vydaných opatreniach,“ poznamenala v tejto súvislosti. Zároveň dodala, že zdroj nákazy ešte nebol identifikovaný.
Naďalej sú podľa jej slov platné opatrenia, ktoré boli nariadené chovom a obciam v ohnisku nákazy, ochrannom pásme a pásme dohľadu. Momentálne podľa jej slov dotknuté obce a identifikovaní chovatelia doručujú súpisy ošípaných pre implementáciu - dodržiavanie individuálnych opatrení, aby sa nákaza nešírila.
ŠVPS 6. mája na sociálnej sieti informovala, že v komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Lovča bolo Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene potvrdené ohnisko AMO. Ako ŠVPS priblížila, 4. mája nahlásil majiteľ úhyn ošípanej, bola vykonaná pitva, pričom patologicko-anatomický nález nebol jednoznačný. Deň na to majiteľ nahlásil úhyn ďalších 13 kusov a potom ďalších 32. Príznaky choroby vykazovali i ďalšie kusy ošípaných.
