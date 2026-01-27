< sekcia Regióny
Pre výskyt ARO na Orave prerušili vyučovanie vo viacerých školách
V Námestovskom okrese zaznamenali 591 prípadov ARO.
Autor TASR
Dolný Kubín 27. januára (TASR) - Pre zvýšený výskyt respiračných ochorení na Orave prerušili výchovno-vzdelávací proces vo viacerých materských školách i základnej škole. Odborníci upozorňujú, že momentálne sa rýchlo šíri nová, silná mutácia chrípky A/H3N2, ktorá spôsobuje ťažší priebeh ochorenia a častejšie komplikácie. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná u detí do piatich rokov. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne o tom informovala na svojom webe.
Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne za minulý týždeň bolo v okrese Dolný Kubín nahlásených 527 akútnych respiračných ochorení (ARO). Z tohto počtu bolo 45 chrípke podobných ochorení (CHPO). Komplikovaný priebeh ochorenia malo 26 osôb, pričom išlo najmä o zápaly prínosových dutín, stredného ucha a dva prípady zápalu pľúc.
V Námestovskom okrese zaznamenali 591 prípadov ARO. Chrípke podobných ochorení bolo 152. „Kým počet ARO oproti minulému týždňu klesol o viac než 23 percent, chorobnosť na CHPO, naopak, vzrástla o takmer 25 percent. Komplikácie sa vyskytli u 12 osôb, najčastejšie vo forme zápalov stredného ucha a pľúc,“ spresnili z RÚVZ v Dolnom Kubíne.
V okrese Tvrdošín bolo nahlásených 502 prípadov ARO, CHPO bolo 164 prípadov. Oproti minulému týždňu došlo k nárastu ARO o 15,93 percenta a CHPO o 19,69 percenta. Komplikovaný priebeh malo 22 osôb, pričom dominovali zápaly prínosových dutín, zápaly pľúc a stredného ucha.
„Hygienici apelujú na rodičov, aby choré deti nechávali doma, dbali na hygienu rúk a sledovali zdravotný stav. Prevencia môže zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorení,“ dodali z nemocnice.
