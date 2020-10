Pre výskyt ochorenia COVID-19 dočasne zatvoria mestský úrad v Prešove

Prešov 15. októbra (TASR) – Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u jedného zo zamestnancov klientskeho centra bude Mestský úrad v Prešove v piatok (16. 10.) pre verejnosť uzavretý. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Týka sa to všetkých pracovísk úradu vrátane klientskeho centra, matričného úradu a hlavnej pokladnice. „Pre občanov bude k dispozícii iba prenosná schránka na preberanie podaní, ktorá bude umiestnená pred vstupom do budovy radnice na Hlavnej ulici,“ uviedol Tomek s tým, že k tomuto kroku pristúpili v zmysle krízového plánu mesta.



„Pretože ochorenie bolo potvrdené u jedného z pracovníkov klientskeho centra na Jarkovej ulici, mesto okamžite pristúpilo k vykonaniu preventívnych opatrení vrátane kompletnej dezinfekcie priestorov. Všetci zamestnanci klientskeho centra, ktorí prišli s nakazenou osobou do kontaktu, majú nariadenú domácu izoláciu, až kým nebudú známe výsledky ich testov,“ povedal Tomek.



V prípade, že testy pracovníkov na ochorenie COVID-19 budú negatívne, od pondelka (19. 10.) bude mestský úrad opäť otvorený pre verejnosť, avšak iba v obmedzenom režime.