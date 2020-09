Zborov prijal viaceré opatrenia po výskyte koronavírusu v obci

Zborov 24. septembra (TASR) – Obec Zborov v okrese Bardejov rieši prípad výskytu ochorenia COVID-19 u jedného z robotníkov na stavbe zdravotného strediska. Ako pre TASR uviedol starosta obce Ján Šurkala, muž nepochádza z obce, avšak všetci, ktorí s ním prišli do kontaktu, sa podrobili testovaniu.



„Kontakty sa podarilo vyhľadať, k nekontrolovateľnému šíreniu by teda nemalo dôjsť. To sa nám však podarí len vtedy, ak budeme všetci vzorne a precízne dodržiavať stanovené hygienické predpisy,“ uviedol Šurkala s tým, že v obci majú potvrdené dva prípady ochorenia COVID-19.



„Ide o mladých chlapov, ktorí prišli z Rakúska a neboli v kontakte s nikým v obci,“ povedal Šurkala.



Krízový štáb, ktorý v obci v stredu (23. 9.) zasadal, odporúča okrem iného obyvateľom obce, aby pred návštevou ktorejkoľvek ambulancie najprv telefonicky kontaktovali lekára, ktorý im odporučí ďalší postup, a to aj v prípade teploty, nádchy alebo iného mierneho respiračného ochorenia.



Rovnako odporúča neorganizovať verejné skupinové podujatia, ktoré predstavujú riziko pre ohrozené skupiny, najmä pre školopovinnú mládež, seniorov a marginalizovanú rómsku komunitu.



Obecný úrad funguje od štvrtka v krízovom režime a obyvateľom odporúča, aby pracovníkov kontaktovali telefonicky.