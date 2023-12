Pre výskyt respiračných ochorení zatvorili v okrese Rožňava dve školy

Rožňava 6. decembra (TASR) – V okrese Rožňava pre výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) prerušili v týchto dňoch vzdelávanie v dvoch školách. Opatrenia prijala i rožňavská nemocnica, kde od začiatku mesiaca platí zákaz návštev. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave Zuzana Petiová.



V minulom týždni bolo v okrese Rožňava hlásených 958 prípadov ARO, oproti predchádzajúcemu týždňu išlo o vzostup o takmer deväť percent. "Najvyššia chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine šesť až 14-ročných detí a dosiahla 5570,6 na 100.000 osôb v starostlivosti lekárov, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu vzostup o 30,7 percenta," priblížila Petiová.



Výchovno-vzdelávací proces bol v súvislosti s výskytom ARO prerušený na dvoch školách v okrese. Od utorka (5. 12.) v Katolíckej základnej škole s materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Rožňave a od stredy aj v Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej. Žiaci oboch škôl by sa do školských lavíc mali vrátiť v pondelok (11. 12.).



Opatrenia v súvislosti s výskytom respiračných ochorení prijala aj rožňavská nemocnica. Od začiatku decembra tu až do odvolania platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.