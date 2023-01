Pre vysoké ceny energií v Záskalí prerušili prevádzku škôlky

Dolný Kubín 17. januára (TASR) – Materskú školu (MŠ) Záskalická v Dolnom Kubíne do začiatku apríla dočasne zatvorili pre vysoké ceny energií. Do najmenšej jednotriednej MŠ v meste chodí 11 detí, ktoré počas prerušenia prevádzky umiestnili do iných škôlok. Pre TASR to v utorok potvrdil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Okrem detí presunuli do iných MŠ aj zamestnancov, ktorí zastúpia dlhodobo práceneschopných kolegov. Dôvody prerušenia prevádzky sú najmä ekonomické, keďže MŠ má ako jediná v meste plynové vykurovanie. "Táto škôlka vykuruje plynom, nie je napojená na mestského dodávateľa tepla. Cena plynu nám z minuloročných 20 eur za megawatthodinu vzrástla na 213 eur," priblížil Prílepok.



Celková predpokladaná úspora počas dočasného zatvorenia škôlky je 25.000 eur. Primátor ubezpečil, že ušetrené peniaze ostanú v kapitole MŠ. Počas roka ich použijú na skvalitnenie prostredia pre škôlkarov.