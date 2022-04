Pre vysoké ceny stavebných materiálov stopli v Handlovej projekt jaslí

Handlová 6. apríla (TASR) - Mesto Handlová nebude pokračovať s výstavbou zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov. Investíciu zastavili vysoké ceny stavebných materiálov, stavba by sa totiž predražila o približne 130.000 eur. Na jasle získala samospráva zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



"Situácia okolo realizácie veľkého projektu služby zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov sa významne skomplikovala už koncom minulého roka, keď aj mesto avizovalo, že významným spôsobom narástli ceny prác a stavebných materiálov," spomenula pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto po verejnom obstarávaní podľa nej uzatvorilo zmluvu so stavebníkom, ten ho však informoval, že ceny by aktuálne narástli o približne 130.000 eur. "V tomto projekte sa preto v Handlovej aktuálne nebude pokračovať, pretože by bolo potrebné realizovať nové verejné obstarávanie, respektíve nájsť finančné zdroje v rozpočte mesta," ozrejmila Paulínyová.



Mestské jasle plánovala samospráva vybudovať v areáli Senior centra, prepojiť tak mali dve generácie. Pôvodne mala výstavba jaslí a súvisiacej infraštruktúry stáť viac ako 346.000 eur, riadiaci orgán IROP mestu na tento účel schválil nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 379.000 eur.