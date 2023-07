Pre výstavbu bytov na Spartakovskej v Trnave sa škôlka rušiť nebude

Trnava 13. júla (TASR) - Víťazný projekt budúceho bloku 250 nájomných mestských bytov predstavila radnica obyvateľom Trnavy na verejnom zhromaždení v stredu (12. 7.). Počíta, že výstavba viacerých obytných domov v lokalite ulíc Spartakovská - Čulenova by sa mala začať zhruba o tri roky. Uviedol to primátor Trnavy Peter Bročka.



Na stretnutí sa Trnavčania pýtali na okolnosti výstavby, dosah na okolitú zástavbu i organizáciu chodu súčasnej materskej školy, ktorej sa realizácia zásadne dotkne. Okrem zástupcov mesta projekt priblížili aj členovia autorského architektonického tímu Sadovsky & Architects a Marko & Placemakers.



"Trnava má eminentný záujem zvýšiť počet nájomných mestských bytov. Pre nás bolo najschodnejšou formou zrealizovať pre zámer architektonickú súťaž. Zúčastnilo sa na nej 15 kolektívov. Vnímam ako dobrý signál, že na stretnutie prišlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa interesujú," povedal. Mesto má v tomto ohľade pred sebou, ako dodal, dlhé a zložité povoľovacie konania, právoplatné stavebné povolenie by malo byť zruba o dva až tri roky. Mesto chce pri projekte dosiahnuť vyšší štandard bývania, ako poskytujú bežní developeri, nakoľko nemusí riešiť ziskovosť projektu. "Umožní to určiť nájomné o 20 až 30 percent nižšie, ako je trhové," dodal primátor. Pozemok je vo vlastníctve mesta, odstráni z neho objekt z unimobuniek a materskú školu presťahuje na iné miesto v lokalite, pričom zdvojnásobí jej kapacitu.



Kompaktný mestský blok, pozostávajúci z viacerých obytných domov s podzemnými garážami a maximálne ôsmimi podlažiami, má byť, ako zdôraznili tvorcovia, s novými pešími prepojeniami a s rešpektom voči mestu. K okolitej zástavbe i štvrti, v ktorej sa bude nachádzať. Vedúci odboru školstva Michal Špernoga informoval, že škôlka nebude pre výstavbu zrušená. Nová má stáť na inom mieste, no najskôr sa postaví pavilón s ôsmimi triedami, a potom sa doň presťahuje súčasná. Následne sa doterajšia zbúra. Vedúci odboru územného rozvoja Ondrej Horváth uviedol, že proces tvorby celého projektu je na začiatku. "Uskutoční sa ešte niekoľko kôl participácie, kde budú môcť občania vnášať podnety i pripomienky," pripomenul.



Trnava má v súčasnosti, ako pre TASR uviedol primátor, k dispozícii vyše 700 mestských bytov. "Cieľ je do desiatich rokov toto číslo zdvojnásobiť," informoval. Radnica sa preto v rôznych štádiách zaoberá aj ďalšími projektmi bývania, napríklad na lokalite na Medziháji, rokuje o zámene pozemkov pri obchodnom centre Tesco a ďalšie menšie projekty. "Verím, že štát bude podporovať výraznejšie aj výstavbu nájomného bývania samospráv, nielen súkromných developerov," dodal.