Pre výstavbu trate v Petržalke treba rátať s viacerými obmedzeniami

Snímka z búrania starých tunelov a zemných úprav pre novú električkovú trať v priestore Janíkovho dvora v mestskej časti Bratislavy v Petržalke 24. januára 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. februára (TASR) - Pre výstavbu predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke až po Janíkov dvor treba rátať s viacerými obmedzeniami. Dotknú sa dopravy, pohybu chodcov i cyklistov. Upozorňuje na to petržalská samospráva.Obmedzenia budú pre práce na odstránení ornice. Od pondelka (31. 1.) sa pracuje od Kutlíkovej ulice (štvrtý kilometer stavby) smerom k Chorvátskemu ramenu po tretí kilometer stavby.avizuje mestská časť.Na výstavbe novej električkovej trate v Petržalke sa začali v decembri 2021 prvé práce, išlo najmä o výrub stromov a náletových drevín. Neskôr sa začalo búrať staré depo v minulosti plánovaného metra v Janíkovom dvore.Novú električkovú trať v Petržalke má postaviť vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Hlavné mesto so zhotoviteľom podpísalo zmluvu za 74,58 milióna eur bez DPH. Stavebné práce majú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž celého úseku novej trate. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo verí, že električka bude novou traťou jazdiť do konca roka 2023.Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Trasa električky sa predĺži o 3,9 kilometra, od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Pôjde o zastávky, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.