Pre výstavbu Vážskej cyklomagistrály uzavreli časť hrádze v Trenčíne

Trenčín 26. augusta (TASR) - Pre výstavbu šiesteho úseku Vážskej cyklomagistrály uzavreli v Trenčíne pre verejnosť úsek hrádze od nového cestného mosta. Informoval o tom krajský cyklokoordinátor Ondrej Repka.



"Hrádza bude pre verejnosť uzatvorená v úseku od nového cestného mosta až po bytový komplex Riviéra, za ktorým cyklotrasa schádza do päty kanálovej hrádze. Obmedzenie zhotoviteľ predpokladá do konca roku 2024," informoval Repka s tým, že lehota výstavby celej cyklotrasy je osem mesiacov.



Základný kameň výstavby šiesteho úseku Vážskej cyklomagistrály poklepali minulý týždeň. Úsek z Trenčína cez Trenčiansku Teplú do priemyselného parku v Dubnici nad Váhom bude mať dĺžku 13,5 kilometra. Trenčiansky samosprávny kraj získal z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu príspevok vo výške viac ako šesť miliónov eur, ďalších takmer 1,8 milióna eur investuje zo svojho rozpočtu. Ide o prvé zdroje, ktoré kraj získal z plánu obnovy.