Pre výstavbu vodnej elektrárne Málinec bude v obci Látky stretnutie

Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - V súvislosti s plánovanou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec bude v utorok (29. 4.) popoludní v obci Látky stretnutie. Zúčastnia sa na ňom dotknutí vlastníci pozemkov, ktorí by mali byt v prípade výstavby zasiahnutí a majú k lokalite najbližšie. TASR o tom v pondelok informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba.



Dodal, že odborníci z vodohospodárskej praxe i z akademickej pôdy povedia argumenty, prečo je daná lokalita najvhodnejšia, ako by projekt vyzeral a čo by priniesol. Okrem jeho prezentácie a priestoru na otázky budú k dispozícii aj pracovníci s katastrálnymi mapami a podrobnými informáciami pre dotknutých vlastníkov pozemkov.



Ako ďalej uviedla, bude to prvé zo série informačných stretnutí. Začínajú obyvateľmi, ktorí majú bydlisko v katastrálnom území Látok. „Pokračovať v kampani budeme postupne aj s ďalšími účastníkmi, dotknutými subjektmi a verejnosťou,“ pripomína výstavba. Podľa nej elektráreň môže pre región doniesť investíciu a preto chce informovať obyvateľov, čo tento projekt pre nich a pre Slovensko môže priniesť.



O udalosti informuje aj obec Látky na sociálnej sieti. „Z kapacitných dôvodov kultúrneho domu pozýva štátny podnik vlastníkov stavieb a k nim priľahlých pozemkov a tiež obyvateľov s trvalým pobytom v Látkach," podotýka. Zároveň prosí verejnosť o dodržanie tohto nariadenia. Podľa samosprávy sa predpokladajú aj stretnutia v obciach Detvianska Huta, Málinec a Cinobaňa.



Výstavbu plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne podporuje aj Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. So štátnym podnikom garantujú zachovanie všetkých vodohospodárskych funkcií existujúcej priehrady. A to aj vrátane nepretržitého zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, národohospodárskych záujmov a ostatných environmentálnych výhod.



Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) vo februári konštatoval, že plánovaná prečerpávacia vodná elektráreň Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Návrh sa však v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom, ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu. Samosprávy pod Poľanou upozorňovali i na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere.