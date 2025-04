Pre výstavbu vodnej elektrárne Málinec bolo v obci Látky stretnutie

Látky 30. apríla (TASR) - Stretnutie v súvislosti s plánovanou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec v obci Látky hodnotí ich starosta Mário Kubiš pozitívne. Ako povedal TASR, diskusia bola otvorená, vecná, dozvedeli sa na nej veľa nových faktov a trvala približne tri hodiny.



V utorok (29. 4) večer sa na nej zúčastnili aj predstavitelia štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Zorganizovali ju pre dotknutých vlastníkov pozemkov, ktorí by mali byť v prípade výstavby zasiahnutí a majú k lokalite najbližšie. Podľa starostu mali prítomní obyvatelia veľa otázok. „Takto sa to malo celé začať, atmosféra by bola od začiatku úplne iná. Verím, že sa postupne dozvieme zas nové informácie,“ objasnil. Dodal, že sa však hovorilo aj o tom, o čom už v Látkach vedeli.



Odborníci z vodohospodárskej praxe i z akademickej pôdy povedali argumenty, prečo je daná lokalita najvhodnejšia, ako by projekt vyzeral a čo by priniesol. Reč bola aj o nepretržitom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Starosta doplnil, že v Látkach hovorili aj o tom, akým spôsobom by budovali hrádzu. Konštatoval, že počas stretnutia bolo aj veľa emócií. „Reč je o vlastníctve ľudí, takže sa s tým počítalo. Nakoniec sa to však upokojilo a rozhovory s odborníkmi pokračovali aj po ukončení oficiálnej diskusie,“ zhrnul. Obecné zastupiteľstvo o plánovanej výstavbe zatiaľ rokovať nebude, naďalej platí uznesenie, ktoré prijalo vo februári.



Riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Peter Molda v stredu uviedol, že stretnutie bolo s očakávanými emóciami. „Otvorene informujeme región, čo tento projekt pre nich a pre Slovensko môže priniesť,“ reagoval Molda. Podľa neho diskutovali aj o tom, o čo môže región prísť, ak investíciu odmietne. Pokračovať v kampani chce štátny podnik postupne aj s ďalšími účastníkmi, dotknutými subjektmi a verejnosťou.



Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) vo februári konštatoval, že plánovaná prečerpávacia vodná elektráreň Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Návrh sa však v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom, ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu. Samosprávy pod Poľanou upozorňovali i na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere.