Pre záchranu Medeného hámra sa stretli odborníci z celého Slovenska

Banská Bystrica 1. apríla (TASR) - Pre záchranu Medeného hámra v Banskej Bystrici sa stretli odborníci z celého Slovenska. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Uviedla, že odborné fórum bolo koncom marca a venovali ho najvýznamnejšej technickej pamiatke v meste. Zúčastnili sa na ňom Pamiatkový úrad SR, Slovenská technická univerzita, Slovenská komora architektov i Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici. Súčasťou boli aj Banskobystrický samosprávny kraj, historici, archeológovia, architekti, sociológovia a aj odborníci na cestovný ruch. "Diskusii predchádzala spoločná obhliadka areálu priamo v teréne," priblížila.



Medený hámor je podľa generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta jednou z najvzácnejších pamiatok na Slovensku. "Verím, že odborné fórum vyslalo jasný signál o nevyhnutnosti čo najskôr urobiť základné zabezpečovacie práce proti ďalšiemu pustnutiu. Následne je potrebné postupovať v zmysle návrhu opatrení a harmonogramu, ktorý vznikol v spoločnej diskusii," doplnil.



Hovorkyňa spresnila, že ďalšími krokmi bude identifikovanie a odstránenie envirozáťaží, ako aj záchranné práce. V súčasnosti podľa jej slov samospráva hľadá zdroje na sanáciu jednotlivých objektov i záchranu areálu tejto pamiatky. Budú to schémy financovania Medeného hámra v rámci samosprávy, v prípadnej spolupráci so štátom, Banskobystrickým samosprávnym krajom alebo súkromným sektorom. "Žiadal som, aby Medený hámor preradili do kategórie národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany. Uvedomujeme si environmentálne záťaže, preto potrebujeme objekt riešiť komplexne," podotkol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. "Aj z tohto dôvodu sme zorganizovali odborné fórum, aby sme získali partnerov, ktorí nám pomôžu narysovať cestu obnovy," doplnil.



V meste pod Urpínom sa v minulosti rozbehla iniciatíva za záchranu Medeného hámra - budov so štatútom národnej kultúrnej pamiatky. Nové využitie areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, sa mesto Banská Bystrica rozhodlo nájsť spolu s verejnosťou. Mesto v spolupráci s občianskym združením ZA! Medený hámor spustilo v júli v roku 2021 participatívny proces. Pozostával z dotazníkového prieskumu i rozhovorov.