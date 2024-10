Pre zamýšľanú výstavbu TIOP je potrebná zmena územného plánu

Trnava 5. októbra (TASR) - Pre zamýšľanú výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) je v Trnave potrebná zmena územného plánu. V súvislosti s týmto zámerom bola vyhlásená verejná súťaž na projektovú dokumentáciu. Nosnou ideou je výmena polohy autobusovej stanice s polohou súčasného parkoviska pred vstupom do železničnej stanice. Tiež presun zastávok mestskej hromadnej dopravy do ramien križovatky Kollárova-Hospodárska-Dohnányho. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Zmena polohy autobusových nástupíšť do nových polôh skráti jazdné dráhy autobusov, čím sa skrátia ich cestovné časy. Atraktívnejší a kvalitnejší priestor zvýši komfort a celkový pocit cestujúcich pri využívaní tohto priestoru," uvádza mesto Trnava v opise predmetu zákazky. Zriadením dostatočného počtu krytých zastávkových plôch a ich koncentráciou do polohy súčasného parkoviska pred budovou železničnej stanice by sa mali podľa mesta eliminovať dlhé pešie presuny cestujúcich využívajúcich kombináciu železničnej a prímestskej a mestskej autobusovej dopravy.



Funkčnými zmenami by mali prejsť križovatky ulíc Kollárova-Hospodárska-Dohnányho a Kollárova-Hlinku, ako aj všetky cestné a väčšina peších komunikácií v riešenom území v zmysle predloženej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola vypracovaná odbornými zamestnancami mesta.



Okrem iného sa počíta s vybudovaním novej pešej lávky ponad Kollárovu a Dohnányho ulicu a parkovacieho domu pre bicykle, ktorý z nej bude prístupný. "Existujúca lávka je určená na demoláciu, projekt búracích prác je súčasťou tejto zákazky. Tiež sa počíta s vybudovaním kiss and ride zóny pri zadnom vchode do železničnej stanice (pred budovou pošty)," približuje mesto v opise predmetu zákazky.



Spracovateľ je povinný dodržať územnoplánovacie dokumenty mesta Trnava. "Kľúčová časť zadania s cieľom výmeny parkoviska individuálnej automobilovej dopravy s autobusovou stanicou nie je v súlade s územným plánom mesta Trnava. Zmena územného plánu s cieľom zosúladenia zámeru s existujúcim stavom je v procese," dodala samospráva v dokumente.



Predpokladaná hodnota zákazky v podobe vypracovania projektovej dokumentácie je takmer 550.000 eur. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena a kvalita. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 4. novembra do 10.00 h.