Pre zápas treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami

Bratislava 23. marca (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti so sobotným futbalovým zápasom v hlavnom meste. Ulica Viktora Tegelhoffa je od 8.00 h obojsmerne uzavretá. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Obojsmerná uzávera Ulice Viktora Tegelhoffa pre zápas na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave medzi reprezentáciami Slovenska a Rakúska potrvá do 22.00 h. "Dopravné obmedzenie sa môže týkať aj ulíc v blízkosti štadióna, a to Bajkalskej a Vajnorskej ulice, z dôvodu presunu fanúšikov na nevyhnutne potrebný čas," dodala polícia.



Zároveň vyzvala vodičov k rešpektovaniu pokynov a ak je to možné, aby sa uvedenému úseku vyhli.