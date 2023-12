Pre zatekajúcu strechu museli v Liptovskom múzeu sťahovať zbierky

Ružomberok 15. decembra (TASR) - Do sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku zateká. Zbierky z ohrozených expozícií museli presťahovať na nižšie poschodie. Na vine je stav strechy. Zástupca riaditeľa múzea Jirí Přibyl uviedol, že zatekanie riešia už dlho. Ak by chceli strechu zrekonštruovať, stálo by to podľa jeho slov nemalé finančné prostriedky. TASR sa s otázkami k téme obrátila aj na zriaďovateľa múzea, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ten na ne zatiaľ neodpovedal.



"Problematiku zatekania riešime v podstate už od času po ukončení prestavby strechy v roku 2009. Ani v letných mesiacoch počas prívalových dažďov nebola strecha schopná s kapacitou svojich dažďových zvodov odviesť to množstvo vody. Práve jej veľká plocha a členitosť spôsobuje kumuláciu množstva vody, respektíve snehu v niekoľkých kritických miestach," vysvetlil pre TASR Přibyl. Voda následne vniká popod strešnú krytinu cez stavebné prvky do interiéru. Spôsobuje škody na maľovke, sadrokartónových podhľadoch a stropných konštrukciách. Podľa Přibyla ohrozuje mobiliár expozícií, elektroinštaláciu, a v neposlednom rade zbierkový fond. "To isté spôsobuje príval snehu a jeho zamŕzanie a následné topenie," dodal.



Počas rokov múzeum z vlastných zdrojov pristupovalo k rôznym spôsobom riešení tohto stavu. Išlo najmä o opravy strešných zvodov, inštalovanie vyhrievacích káblov do zvodových rúr či lokálne opravy tmelením. So zatekaním podľa zástupcu riaditeľa súvisia aj opravy a maľovanie zatečených interiérov, výmeny svietidiel a podobne, čo predstavuje ďalší nezanedbateľný dosah na ich rozpočet. "Potrebné, v prípade rekonštrukcie nemalé, finančné prostriedky chceme nájsť v spolupráci s naším zriaďovateľom, samosprávnym krajom. Či už to bude viaczdrojové financovanie z rozpočtov alebo z grantových schém. Dôležité je, aby to túto problematiku dokázalo vyriešiť v čo najkratšom čase," skonštatoval Přibyl.



Ubezpečil, že pracovníci múzea robia pravidelné obhliadky priestorov a snažia sa zamedziť škodám. Prioritou je ochrana zbierkového fondu, či už presunom do iných priestorov, prekrývaním, odstraňovaním potenciálne nebezpečnej vysokej vlhkosti. "Takto sme aj teraz pristúpili k transportu zbierok z ohrozených expozícií do nižšie položených miestností. Preto možno konštatovať, že nateraz nedošlo k škodám na zbierkovom fonde," uzavrel Přibyl.