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Pre záujem o regionálnu značku Hont vyhlásili mimoriadnu výzvu
Manažérka MAS Zlatá cesta Janka Bačíková priblížila, že výzvu zvyčajne vyhlasujú jedenkrát v roku.
Autor TASR
Prenčov 9. júla (TASR) - Desiatky výrobcov z regiónu Hont, ktorí vyrábajú poctivé remeselné výrobky, tradičné potraviny či prírodné produkty, sú už v súčasnosti držiteľmi značky Regionálny produkt Hont. Občianske združenie Zlatá cesta so sídlom v Prenčove v okrese Banská Štiavnica vyhlásila pre záujemcov v týchto dňoch ďalšiu výzvu na udelenie značky.
Manažérka MAS Zlatá cesta Janka Bačíková priblížila, že výzvu zvyčajne vyhlasujú jedenkrát v roku. Vzhľadom na aktuálny záujem zo strany výrobcov sa však rozhodli, že tento rok vyhlásia aj druhú. „Keďže máme viacerých záujemcov, tak sme nechceli, aby čakali na výzvu do budúceho roka. Preto sme vyhlásili teraz mimoriadnu výzvu,“ poznamenala Bačíková. Ide v poradí už o 18. výzvu a žiadosti budú v rámci nej prijímať od 13. do 17. júla.
Regionálnou značkou Hont je v súčasnosti podľa jej slov certifikovaných 71 výrobkov od 58 nositeľov značky. Označenie regionálnou značkou im prináša propagáciu doma i za hranicami Hontu a tiež účasť na rôznych akciách. Tých je v tomto letnom období podľa Bačíkovej mnoho.
Regionálnych producentov nájde verejnosť napríklad na podujatí Nezabudnuté remeslá, ktoré sa bude konať v Banskej Štiavnici, Podsitnianskych dňoch hojnosti v Prenčove, na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve či na podujatí Ródeo Muráň. Certifikovaní predajcovia chodia aj na lokálne trhy, ktoré pravidelne počas roka organizujú v Kalnej nad Hronom a Bátovciach.
Manažérka MAS Zlatá cesta Janka Bačíková priblížila, že výzvu zvyčajne vyhlasujú jedenkrát v roku. Vzhľadom na aktuálny záujem zo strany výrobcov sa však rozhodli, že tento rok vyhlásia aj druhú. „Keďže máme viacerých záujemcov, tak sme nechceli, aby čakali na výzvu do budúceho roka. Preto sme vyhlásili teraz mimoriadnu výzvu,“ poznamenala Bačíková. Ide v poradí už o 18. výzvu a žiadosti budú v rámci nej prijímať od 13. do 17. júla.
Regionálnou značkou Hont je v súčasnosti podľa jej slov certifikovaných 71 výrobkov od 58 nositeľov značky. Označenie regionálnou značkou im prináša propagáciu doma i za hranicami Hontu a tiež účasť na rôznych akciách. Tých je v tomto letnom období podľa Bačíkovej mnoho.
Regionálnych producentov nájde verejnosť napríklad na podujatí Nezabudnuté remeslá, ktoré sa bude konať v Banskej Štiavnici, Podsitnianskych dňoch hojnosti v Prenčove, na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve či na podujatí Ródeo Muráň. Certifikovaní predajcovia chodia aj na lokálne trhy, ktoré pravidelne počas roka organizujú v Kalnej nad Hronom a Bátovciach.