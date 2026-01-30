< sekcia Regióny
Pre záujemcov pripravujú v Banskej Bystrici Valentínsku kvapku krvi
Záujemcovia môžu prísť do Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici na Ulici Československej armády 26.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Podporiť dobrú myšlienku a pomôcť tým, ktorí to potrebujú, bude cieľom Valentínskej kvapky krvi v Banskej Bystrici. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková s tým, že dobrovoľná akcia bude 18. februára.
Spresnila, že záujemcovia môžu prísť do Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici na Ulici Československej armády 26. Kvapku krvi organizuje samospráva v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Slovenským Červeným krížom - Územným spolkom Banská Bystrica. Na odberoch sa môžu zúčastniť zamestnanci banskobystrického mestského úradu i verejnosť.
Hovorkyňa ďalej uviedla, že evidencia záujemcov bude od 8.00 do 10.00 h, odbery sa začnú od 12.00 h. Podotkla, že ak ľudia prídu darovať krv prvýkrát, predložia občiansky prekaz a preukaz poistenca. „Príďte ľahko najedení, nechoďte nalačno. Pite od rána dostatok tekutín, buďte oddýchnutí a zdraví,“ zdôraznila.
