Pre zbúranie mosta nad R1 v Kremničke je zmenený cestovný poriadok

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Zbúranie mosta nad rýchlostnou cestou R1 v banskobystrickej mestskej časti Kremnička si vyžiadalo zmenu cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave (MHD) i prímestskej autobusovej doprave. Zastávka MHD, ktorá sa nachádza v blízkosti niekdajšieho mosta, bude dočasne zrušená.



V rámci MHD dochádza v Banskej Bystrici od utorka k mimoriadnym zmenám na troch linkách. Ako na svojej oficiálnej webovej stránke informovala spoločnosť SAD Zvolen, všetky spoje linky č. 21 budú zachádzať do zastávky Radvaň Park. Na linke č. 22 bude konečnou zastávkou Zvolenská cesta, juh, zastávky Kremnička TWD, Pivovar a Radvaň Park nebudú obsluhované. Linka č. 90 bude mať konečnú zastávku Zvolenská cesta, juh, pričom niektoré spoje budú premávať cez Zvolenskú cestu a niektoré cez Sládkovičovu ulicu.



"Zastávka Zvolenská cesta, juh, bude obsluhovaná obojsmerne, výstup bude umožnený pri areáli bývalého Doprastavu. Nástupná zastávka v smere na Pieninskú ostane v pôvodnej polohe. Zastávka Kremnička TWD bude dočasne zrušená," priblížil dopravca.



V súvislosti so zbúraním mosta v Kremničke dochádza k mimoriadnej zmene cestovných poriadkov aj v prímestskej autobusovej doprave. Na linke 060101 z Kováčovej došlo k zmene trasy spoja 96, ktorý bude premávať po Zvolenskej ceste. Na linke 060602 budú spoje 9, 19, 27, 33 smerujúce do Rakytoviec zo zastávky na Sládkovičovej ulici pokračovať Zvolenskou cestou. "V opačnom smere došlo k rovnakej zmene trasy na Zvolenskú cestu na spojoch 10, 34, 52, 60, 74," uviedla na svojej webovej stránke spoločnosť Organizátor IDS BBSK.



Most v mestskej časti Kremnička v Banskej Bystrici samospráva pre náhle zhoršenie technického stavu uzavrela 19. septembra, uzavreté boli aj komunikácie pod ním vrátane rýchlostnej cesty R1. Počas uplynulého víkendu bol 50-ročný most zbúraný, v nedeľu (22. 9.) večer bol opäť prejazdný aj úsek rýchlostnej cesty.