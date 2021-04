Pre žiakov ZŠ pripravili projekt Čítame pre radosť - čítame Feldeka

Bratislava 15. apríla (TASR) - Povzbudiť mladých k čítaniu slovenskej tvorby, sústrediť ich záujem na čítanie s porozumením a motivovať ich k umeleckému prednesu. To je cieľom projektu Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto a Rádia Regina Západ s názvom Čítame pre radosť – čítame Feldeka. Má súťažný charakter a zapojiť sa môžu všetci žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji.



Zapojiť sa do súťaže môžu žiaci tak, že si vyberú úryvok z ktorejkoľvek knižky Ľubomíra Feldeka a natočia video, ako tento úryvok čítajú, respektíve interpretujú. Video môže mať najviac tri minúty. "Mladší žiaci si zrejme vyberú niektoré rozprávky alebo básničky, starší možno siahnu aj po dielach W. Shakespeara, ktoré pán Feldek prekladal," poznamenala riaditeľka novomestského Strediska kultúry Mária Priečinská.



Žiacke nahrávky bude vyhodnocovať odborná porota, v ktorej bude sedieť aj samotný autor čítaných textov, básnik, prozaik a dramatik Ľubomír Feldek. Víťaza súťaže predstaví Regina Západ svojim poslucháčom priamo vo vysielaní. "Najúspešnejších súťažiacich pozveme na prehliadku národnej kultúrnej pamiatky do budovy Slovenského rozhlasu. Zavedieme ich aj do vysielacieho štúdia, kde si budú môcť vyskúšať prácu za profesionálnym mikrofónom," priblížila riaditeľka Reginy Západ Mária Grebeňová-Laczová.



Súťažné nahrávky spolu s kontaktnými údajmi (meno dieťaťa, adresa, vek a škola, do ktorej chodí) je potrebné posielať prostredníctvom e-mailovej adresy citamepreradost@gmail.com. Posielať ich môžu samotní žiaci, ale aj rodičia či školy, urobiť tak môžu do 16. mája. Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien by sa malo uskutočniť v júni.



Záštitu nad projektom prijal Ľubomír Feldek, ktorý tento rok oslávi životné jubileum 85. rokov.