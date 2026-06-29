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Pre Žilinský kraj vyhlásili čas nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo (OR) HaZZ v Čadci vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 6.00 h pre celé územie okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Autor TASR
Žilina 29. júna (TASR) - Pre celé územie Žilinského kraja je od pondelka vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Okresné riaditeľstvo (OR) HaZZ v Čadci vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 6.00 h pre celé územie okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, OR HaZZ v Dolnom Kubíne od 6.00 h pre celé územie okresu Dolný Kubín a okresu Tvrdošín, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši od 7.00 h pre celé územie okresu Liptovský Mikuláš, OR HaZZ v Námestove od 7.00 h pre celé územie okresu Námestovo a OR HaZZ v Ružomberku od 7.00 h pre celé územie okresu Ružomberok.
Okresné riaditeľstvo (OR) HaZZ v Čadci vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 6.00 h pre celé územie okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, OR HaZZ v Dolnom Kubíne od 6.00 h pre celé územie okresu Dolný Kubín a okresu Tvrdošín, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši od 7.00 h pre celé územie okresu Liptovský Mikuláš, OR HaZZ v Námestove od 7.00 h pre celé územie okresu Námestovo a OR HaZZ v Ružomberku od 7.00 h pre celé územie okresu Ružomberok.