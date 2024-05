Pre zlé počasie P. Hámor ukončil tohtoročnú expedíciu na Kangbačen

Poprad 17. mája (TASR) - Peter Hámor sa so spolulezcami Nives Meroiovou a Romanom Benetom rozhodli ukončiť tohtoročnú himalájsku expedíciu na Kangbačen. Informovala o tom manželka slovenského držiteľa koruny Himalájí Mária Hámorová na sociálnej sieti. Dôvodom neúspechu bolo nepriaznivé jarné počasie v oblasti a najmä množstvo snehu, ktorý sťažoval postup celej expedície.



"Čaro alpského lezenia, pri ktorom ste sami a všetko si musíte odniesť, o tom bola aj tohtoročná expedícia Petra, Nives a Romana. Dokonca aj základný tábor mali iba sami pre seba. Samozrejme, okrem nich troch tam bol aj kuchár a jeho pomocník. Výstup bol plánovaný bez kyslíka, nemali ho ani v základnom tábore na lekárske účely, bez fixných lán a výškových sprievodcov a nosičov," upozornila Hámorová.



Dodala, že každodenné sneženie s pár peknými dopoludniami neveštili nič dobré. Aj napriek tomu sa trojica rozhodla v nedeľu (12. 5.) vyraziť do steny, prespali pod ňou v nadmorskej výške 5650 metrov. V pondelok (13. 5.) pokračovali v ťažkom snehu a dostali sa do výšky 6100 metrov, kde podľa Hámorovej prežili nie príliš príjemnú noc. "Keďže sa počasie nezlepšovalo a ďalší postup by bol ešte nebezpečnejší, rozhodli sa zostúpiť naspäť do základného tábora. Pre aktuálne podmienky v stene, množstvo ťažkého snehu a neustále každodenné sneženie vo štvrtok (16. 5.) sa rozhodli v prvovýstupe nepokračovať a expedíciu na Kangbačen ukončiť," dodala.



Hámor sa spolu s talianskou manželskou dvojicou vybral na expedíciu v polovici marca. Po minuloročnom úspešnom prvovýstupe západnou stenou najjužnejšej sedemtisícovky Himalájí Kabru South vyrazili opäť do východnej časti nepálskych Himalájí. Ich hlavným cieľom bol pokus o prvovýstup doposiaľ neprelezenou južnou stenou najzápadnejšieho z piatich vrcholov tretej najvyššej hory sveta Kančendžongy, 7902 metrov vysokej hory Kangbačen. Do tejto skalno-ľadovej bariéry sa doposiaľ odvážili vstúpiť iba Meroiová a Benet, ktorí sa v roku 2019 dostali do výšky 6300 metrov.