Pre zlé počasie sa autokino vo Veľkom Šariši uskutoční na štadióne

Veľký Šariš 15. júla (TASR) - Autokino, ktoré sa malo v rámci tohtoročnej Filmovej noci na hrade (FNNH) uskutočniť vo štvrtok večer v Kanaši, mestskej časti Veľkého Šariša, sa organizátori rozhodli presunúť na futbalový štadión do Veľkého Šariša. Ako TASR informoval manažér festivalu Vladimír Tomek, uskutoční sa o 21.30 h, avšak bez áut. Premietať sa bude pôvodne ohlásený film Muž so zajačími ušami.



"Po dôkladnom zvážení situácie sa organizátori festivalu rozhodli zmeniť autokino na letné kino, keďže lúka, ktorá bola pripravená pre autá návštevníkov, je podmočená po intenzívnom daždi a mohlo by dôjsť ku kolíznym situáciám," vysvetlil Tomek.



Premietanie v letnom kine na futbalovom štadióne bude za osobnej účasti producenta filmu Rudolfa Biermanna.



Ako doplnil Tomek, festival FNNH sa uskutoční v nezmenenom režime aj v prípade daždivého počasia. Nosnou témou v poradí deviateho ročníka, ktorý sa koná od štvrtka do nedele (18. 7.), je Komercia - Umenie a jeho dejiskom je hrad Šariš v okrese Prešov. Festival podporili Audiovizuálny fond a Prešovský samosprávny kraj.