Pre zločin vraždy v štádiu pokusu v Košiciach začali trestné stíhanie

Košice 3. októbra (TASR) - Trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu začala polícia v súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo v nedeľu (2. 10.) popoludní na košickom sídlisku Nad jazerom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



"Jedna podozrivá osoba bola zadržaná a po vykonaní nevyhnutných prvotných procesných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia. Poškodenú osobu si do svojej opatery prevzali záchranári, pri útoku utrpela zranenia doposiaľ nešpecifikovaného rozsahu a dobu liečenia," uviedla.



Stopy, ktoré polícia na mieste zaistila, zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Aby nedošlo k zmareniu či sťaženiu prebiehajúceho vyšetrovania, podrobnejšie informácie podľa Ivanovej nateraz nie je možné poskytnúť.