Pre zmenu grafikonu vlakov dopĺňa Banská Bystrica autobusové spoje

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Pre zmenu grafikonu vlakovej dopravy a rušenie niektorých spojov dopĺňa Banskobystrický samosprávny kraj prímestské autobusové spoje. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.



Riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka poznamenal, že najviac pripomienok bolo k zrušeniu ranného vlaku z Brezna do Banskej Bystrice s odchodom 4.14 h, ktorý už nebude premávať v soboty, nedele, sviatky a od 24. decembra 2022 do 8. januára 2023. Spomenul, že ho nahradili novým autobusovým spojom, ktorý zastreší tie dni, keď vlak nepôjde.



Kraj zdôrazňuje, že nový autobusový spoj začne na trase Brezno - Banská Bystrica premávať od nedele (11. 12.) s odchodom zo zastávky Brezno, Mazorníkovo, SAD o 4.15 h, Brezno AS 4.25 h s príchodom na autobusovú stanicu v Banskej Bystrici o 5.15 h. "Tento spoj využívali najmä zdravotníci a ďalší zamestnanci banskobystrickej nemocnice. Nový prímestský autobus je nastavený tak, aby na zastávke 29. augusta stíhal prípoj trolejbusu číslo 1 v smere do Rooseveltovej nemocnice," doplnil Vyka.



V pracovných dňoch rušia vlakové spoje na tratiach Brezno - Tisovec a späť a Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava a späť. "Autobusové spoje v rannej špičke na trase Revúca/Hnúšťa - Tisovec - Brezno sme upravili už od októbra a mali by vykryť aj výpadok spomínaných vlakov," konštatoval. Dodal, že na trase z Banskej Štiavnice upravia cestovné poriadky autobusov cez víkend, aby autobusy nechodili v rovnakých časoch ako zmenené vlaky. "Situáciu v pracovných dňoch budeme sledovať a následne vyhodnotíme prípadné potreby zmien cestovných poriadkov v autobusovej doprave," povedal.



Jednou z výrazných zmien je podľa BBSK aj zavedenie nového spoja medzi Veľkým Krtíšom a Banskou Bystricou. Odchod má v sobotu o 17.13 h z Modrého Kameňa s príchodom do Banskej Bystrice o 18.34 h. Naspäť pôjde autobus z Banskej Bystrice o 20.20 h s príchodom do Veľkého Krtíša o 22.04 h.



Samospráva uvádza, že jedna z najväčších zmien bola v okrese Lučenec. Požiadavka bola na zabezpečenie dopravy zamestnancov podniku v Katarínskej Hute, časti obce Cinobaňa. Zaviedli tak niekoľko nových autobusových spojení a súčasne ich menili tak, aby nadväzovali na ostatné. "Najväčšiu zmenu dopravných spojení pocítia cestujúci z obcí Cinobaňa, Breznička, Málinec, Poltár a v smere na Utekáč," uzavrel Vyka.



Nové cestovné poriadky a zmeny, ktoré v nich nastali, sú zverejnené na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja v časti Doprava, na webových stránkach dopravcov SAD Lučenec a Slovenská autobusová doprava Zvolen a tiež na webe www.cp.sk.