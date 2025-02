Pre zmenu základnej na modelovú školu musí Zvolen vrátiť štátu peniaze

Zvolen 26. februára (TASR) - Mesto Zvolen musí vrátiť štátu vyše 120.000 eur z eurofondov, ktoré využilo na modernizáciu učební v bývalej prvej základnej škole. Súvisí to s jej zmenou na modelovú školu Alma. Dohodu o splátkach schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na februárovom rokovaní.



Dôvodová správa informuje, že predmetom dohody je povinnosť mesta ako dlžníka splatiť svoj peňažný záväzok. Ten je voči Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Poslanci rozhodli, že to bude v štyroch splátkach od roku 2027 do roku 2030.



Správa uvádza, že podľa zmluvných podmienok o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je prijímateľ povinný udržať uskutočnený projekt päť rokov od termínu finančného ukončenia. Modernizácia učební v bývalej Základnej školy Jilemnického 1 mala obdobie udržania od roku 2023 do 2028.



Almu od tohto školského roka zriaďuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Vznikla v priestoroch mestskej školy, ktorá tak zanikla. Na postup, ktorým samospráva vyhlásila majetok bývalej prvej základnej školy za prebytočný, poukázal prokurátor. Mestské zastupiteľstvo sa však vlani domnievalo, že upozornenie Okresnej prokuratúry vo Zvolene je nedôvodné.



Touto témou sa MsZ zaoberalo minulý rok na jeseň. Samospráva vysvetľovala, že nájomnú zmluvu s Almou treba zrušiť a uzatvoriť novú zmluvu o výpožičke na 20 rokov. Primátor Vladimír Maňka vtedy priblížil, že zámerom zmeny zmluvy o nájme školy na zmluvu o výpožičke bolo, aby mesto nemuselo štátu vrátiť eurofondy na investíciu. Podstatou podľa neho bolo ochrániť finančné prostriedky mesta. Zastupiteľstvo však vtedy tento návrh neschválilo.



Nájomnú zmluvu pre Almu schválili poslanci s účinnosťou od 1. júla 2024. Dôvodom bolo, že v posledných rokoch klesal počet žiakov mestskej základnej školy. Živica má prenájom priestorov za jedno euro ročne na 20 rokov. Budova však aj naďalej ostáva majetkom mesta.