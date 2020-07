Pre zrakovo znevýhodnené deti vytvorili rozprávkové CD o koronavíruse

Košice 6. júla (TASR) – Zvukový CD nosič, na ktorom sú pre zrakovo znevýhodnených nahraté tri rozprávky o novom koronavíruse, je jedným z výsledkov projektu Maciky 2020. Ako o tom na pondelkovej tlačovej besede informoval riaditeľ Združenia Feman Eduard Buraš, jeho súčasťou je festival hudby, tanca, čítania a umenia vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín.







Na projekte participovala aj Slovenská knižnica pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči, a to vydaním rozmnoženiny diela „O koronavíruse“ v náklade 100 kusov CD nosičov, ktoré sú určené zrakovo a inak zdravotne postihnutým deťom a mládeži. Spolu s vysvedčeniami ich dostali aj žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči pre nevidiacich a slabozrakých. „Ide to aj Krajskému stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, do Knižnice pre mládež mesta Košice a jej pobočiek, do Centra pre deti a rodiny v Remetských Hámroch či pre Maják, n. o.,“ spresnil Buraš s tým, že CD sú nepredajné a budú ich distribuovať aj do košických škôl, ktoré sa venujú znevýhodneným deťom.



Tieto tri kratšie audiorozprávky budú k dispozícii aj vo zvukovom fonde digitálnej knižnice SKN v Levoči. Jej čitateľmi môžu byť ľudia so zrakovým či iným hendikepom, respektíve tí, ktorí nemôžu čítať klasické čiernotlačové knihy. „Myslím si, že tento počin bol veľmi dobrý. Odhliadnuc od toho, že máme nespočetné množstvo audiokníh pre deti, toto bol príbeh trošku iný, pretože takou hravou formou tam bolo o koronavíruse povedané naozaj všetko,“ uviedol riaditeľ knižnice František Hasaj.



Podľa Buraša je cieľom projektu podporiť kultúrne a spoločenskovedné aktivity v oblasti ľudských práv a slobôd, pričom má deti učiť, akým spôsobom predchádzať rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie. V rámci neho tiež organizujú napríklad tvorivé dielne a plánujú i koncerty. Na tom v Košiciach, ktorý sa má uskutočniť 10. decembra počas Dňa ľudských práv, majú v rámci kultúrneho programu vystupovať aj hendikepované deti.



Projekt prostredníctvom dotácie vo výške 14.000 eur podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR, spolufinancovanie predstavuje 1100 eur.