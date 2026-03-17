Pre zrážku autobusu a auta je na D2 v Bratislave prejazdný jeden pruh
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Pre zrážku autobusu a osobného auta je na D2 pri zjazde na Patrónku smerom do Bratislavy prejazdný jeden jazdný pruh. Vodiči by mali využiť alternatívne trasy, tvoria sa kolóny. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči pre TASR uviedol, že hasiči museli vodiča osobného auta vyslobodiť. Cestujúci v autobuse sa nezranili.
„V danom úseku je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Vodičov žiadame o trpezlivosť a o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom,“ uviedla.
Vodiča auta hasiči po príchode na miesto vyslobodili prostredníctvom hydraulického náradia a odovzdali ho záchranárom. „Hasiči zároveň na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín,“ uviedol pre TASR Koči.
Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pre TASR predtým potvrdila, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Zásah aktuálne prebieha,“ doplnila. Zelená vlna Slovenského rozhlasu hlásila na sociálnej sieti v úseku zdržanie asi 40 minút. Kolóny so zdržaním desiatok minút sa tvoria aj na obchádzke.
