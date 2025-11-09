Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

Pre zrážku muža s vlakom zastavili železničnú dopravu pri Rači

.
Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Rušňovodič mal zahliadnuť muža, ktorý vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku.

Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Pre zrážku osobného vlaku a muža je dočasne obojsmerne zastavená železničná doprava v Bratislave v úseku z a do mestskej časti Rača. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Muž po zrážke na mieste podľahol zraneniam.

V čase o 08.22 h sme na linke 158 prijali oznam o zrážke osobného vlaku a 38-ročného muža. Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na mieste zistili, že k zrážke prišlo v úseku od mestskej časti Rača smer Bratislava hlavná stanica,“ priblížila Šimková.

Rušňovodič mal zahliadnuť muža, ktorý vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku. „Rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Muž v dôsledku zrážky utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ dodala hovorkyňa. Policajti udalosť vyšetrujú.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka