Pre zrážku muža s vlakom zastavili železničnú dopravu pri Rači
Rušňovodič mal zahliadnuť muža, ktorý vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Pre zrážku osobného vlaku a muža je dočasne obojsmerne zastavená železničná doprava v Bratislave v úseku z a do mestskej časti Rača. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Muž po zrážke na mieste podľahol zraneniam.
„V čase o 08.22 h sme na linke 158 prijali oznam o zrážke osobného vlaku a 38-ročného muža. Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na mieste zistili, že k zrážke prišlo v úseku od mestskej časti Rača smer Bratislava hlavná stanica,“ priblížila Šimková.
Rušňovodič mal zahliadnuť muža, ktorý vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku. „Rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Muž v dôsledku zrážky utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ dodala hovorkyňa. Policajti udalosť vyšetrujú.
