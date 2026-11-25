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Pre zrážku vlaku s mužom v Bratislave je prerušená železničná doprava
Muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Pre zrážku vlaku s doposiaľ neznámym mužom v Bratislave v blízkosti Modrého mosta, približne 500 metrov v smere na železničnú stanicu Rača je v stredu popoludní prerušená doprava. Muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
K zrážke došlo krátko pred 14.00 h. „Bližšie okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.
K zrážke došlo krátko pred 14.00 h. „Bližšie okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.