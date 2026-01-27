< sekcia Regióny
Pre zvýšenie bezpečnosti pribudol v Poprade chodník
Vybudovaním chodníka sa podľa radnice výrazne zvýšila bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa popri Bajkalskej ulici.
Autor TASR
Poprad 27. januára (TASR) - Na zvýšenie bezpečnosti chodcov pribudol na Bajkalskej ulici v Poprade nový chodník. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že novú komunikáciu pre peších vybudovali medzi križovatkami s Moyzesovou a Pavlovovou ulicou.
Súčasťou je aj bezbariérová úprava časti chodníka v mieste nástupnej plochy na priechod pre chodcov. „Samotný priechod pre chodcov aj priestor križovatky sú nasvietené novým, moderným asymetrickým osvetlením kompatibilným so systémom Smart Interface. Pre zabránenie vstupu na zeleň v smere od autobusovej zastávky na Moyzesovej ulici bolo osadené aj zábradlie v dĺžke osem metrov,“ uviedlo mesto.
