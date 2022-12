Pre zvýšenú chorobnosť vo Veľkom Krtíši odporučili zatvoriť dve škôlky

Veľký Krtíš 7. decembra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši odporučil v tomto týždni pre chorobnosť prerušiť vyučovanie v dvoch škôlkach. TASR to v stredu potvrdila Mária Kotorová z RÚVZ vo Veľkom Krtíši.



Doplnila, že sa to týkalo fungovania v dvoch materských školách pre chrípku a chrípke podobné ochorenia. V prvom prípade to podľa nej bola 100-percentná neúčasť detí a v druhej 80-percentná. "V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom je zachovaný rovnaký trend. Identicky boli dve prerušenia v materských školách," podotkla.



Kotorová dodala, že v okrese Veľký Krtíš bolo v 48. kalendárnom týždni hlásených spolu 375 akútnych respiračných ochorení. Z toho bolo chrípke podobných ochorení 19. Spresnila, že najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15- až 19-ročných. Oproti 47. kalendárnemu týždňu bol výskyt akútnych respiračných chorôb nižší o desať percent a výskyt chrípke podobných ochorení bol nižší o vyše 31 percent.