Obyvateľov bardejovského sídliska Poštárka testovali na COVID-19

Bardejov 10. marca (TASR) – Mesto Bardejov v stredu testuje obyvateľov sídliska Poštárka na ochorenie COVID-19. Dôvodom je zvýšený výskyt prípadov. Na základe výsledkov mesto prijme opatrenia.



"Vzniklo tu pomerne rozsiahle ohnisko infikovaných. Mali sme tam za posledné obdobie 26 nových prípadov a 97 osôb bolo v karanténe, čo je približne na 1300 obyvateľov tohto sídliska pomerne vysoké číslo. Dnes od 9.00 h tu prebieha testovanie. K 13.00 h bolo otestovaných dovedna 240 osôb, z nich deväť bolo testovaných pozitívne, čo predstavuje hodnotu zhruba 3,75 percenta, čo je tiež dosť vysoké číslo," uviedol pre TASR hovorca mesta Bardejov Štefan Hij.



Večer, najneskôr vo štvrtok (11. 3.) ráno sa budú podľa jeho slov v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove venovať výsledkom testovania.



"Budeme hľadať a prijímať také opatrenia, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu. V tejto chvíli neviem povedať, aký charakter budú mať. Záleží to od toho, aké opatrenia nám bude odporúčať RÚVZ v Bardejove," doplnil Hij.



Na dodržiavanie karantény dohliada na sídlisku podľa jeho slov vo zvýšenej miere mestská polícia, ako aj terénni sociálni pracovníci.



"Avšak tvrdiť, že sa 100-percentne dodržiava, to si nedovolí asi nikto. Všetci veľmi dobre vieme, že je to špecifická komunita, ktorú dosledovať je pomerne ťažké. Ak hovoríme o samotnom testovaní, je dobrovoľné, nikoho nútiť nemôžeme," dodal Hij.