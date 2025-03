Prebehol plošne najväčší výskum reliktov druhej svetovej vojny

Senica 30. marca (TASR) - Plošným rozsahom sondáže najväčší výskum reliktov druhej svetovej vojny na Slovensku sa uskutočnil v Senici na stavbe rezidencie, za kruhovým objazdom smerom z Jablonice do mesta Senica, v poslednej tretine roka 2024. Išlo o výskum protitankovej priekopy a dvoch streleckých okopov zo záveru druhej svetovej vojny. Výskum realizoval Samuel Adámek zo súkromnej archeologickej spoločnosti. TASR to uviedol archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu Trnava.



Po skončení vojny bola priekopa desiatky rokov využívaná ako smetisko až do jej úplného zasypania. „Vyvážal sa do nej komunálny, stavebný či živočíšny odpad a hlina z výkopov blízkych stavieb,“ uviedol. Priekopa bola podľa neho očakávaným nálezom, keďže je na leteckých a satelitných snímkach viditeľná ako línia farby odlišnej od okolia a vedela o nej aj časť miestnych obyvateľov.



Na dne priekopy sa našli militáriá z prechodu frontu. Najpočetnejšie sú nemecké nábojnice (Mauser), ktorých sa našlo 13. Ďalšie sú zastúpené len po jednom kuse, napríklad nábojnica Browning či nemecký ešus - viacdielna nádoba na jedlo - alebo sovietska nevystrelená strela z náboja do kanónu bojového lietadla Iľjušin Il-2 „Šturmovik“.



O intravilán Senice začala Červená armáda bojovať nadránom 7. apríla 1945. „Až ôsmy útok prelomil obranu vojsk Nemeckej ríše a ich spojenca Maďarského kráľovstva a ešte v ten deň do večera ich z vtedajšieho mesta a z jeho neskorších mestských častí Čáčova a Sotiny vytlačil. Z Kunova, v súčasnosti už takisto mestskej časti, nepriateľ ustúpil 7. alebo 8. apríla, pramene sa rôznia,“ doplnil Sládok.



Na juhozápadnom Slovensku v Trnavskom samosprávnom kraji sa zasypané protitankové priekopy skúmali na viacerých miestach. Prvýkrát v roku 2004 v Hlohovci, v Pezinku v roku 2015 či v roku 2021 v Dechticiach. Priekopy patrili k najdôležitejším prvkom zátarás. Len na Slovensku sa vykopali v celkovej dĺžke stoviek kilometrov.