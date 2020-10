Prebieha kolaudácia mosta medzi Strážskym a časťou Krivošťany

Košice 15. októbra (TASR) - Práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Laborec za Strážskym v časti Krivošťany (okres Michalovce) sú v zmysle projektovej dokumentácie ukončené a statická záťažová skúška prebehla bez problémov. Informoval o tom vo štvrtok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že užívať most bude možné po tom, ako stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, čím potvrdí, že spĺňa všetky podmienky na prevádzku.



KSK podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v polovici septembra. Stavebný úrad zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo v utorok (13. 10.). Aktuálne sa čaká na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude stavba daná do užívania. Ak žiaden z účastníkov kolaudačného konania nepodá odvolanie, kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, oznámil Úrad KSK.



"Som veľmi rád, že obyvateľom môžem oznámiť dobré správy, a to, že rekonštrukciu ukončíme skôr, než sme pôvodne plánovali. Po tom, ako budeme mať v rukách právoplatné kolaudačné rozhodnutie, už nebude nič brániť tomu, aby bol most sprejazdnený v oboch jazdných pruhoch a daný do užívania," uviedol Trnka.



Vzhľadom na to, že v projektovej dokumentácii nebola zahrnutá výmena zábradlia v priľahlých úsekoch pred a za mostom, KSK vyčlenil ďalších takmer 50.000 eur na jeho doplnenie. K realizácii by malo dôjsť ešte tento mesiac.



KSK začal s rekonštrukciou mosta začiatkom tohto roka, keď bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Demolačné práce odštartovali v druhej polovici januára, následne bolo ponad rieku Laborec osadené dočasné mostné provizórium. Nové nosníky začali osádzať koncom apríla.



Rekonštrukciu mosta financoval kraj zo svojho rozpočtu. Išlo o jednu z finančne aj technicky najnáročnejších investičných akcií kraja v aktuálnom volebnom období. Práce si vyžiadali investíciu vo výške 2,4 milióna eur.