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Prebieha kontrola prác na ceste medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Ide o významné dopravné spojenie medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou, ktorého modernizácia má prispieť k zlepšeniu technického stavu komunikácie a bezpečnosti cestnej premávky.

Autor TASR
Lehnice 4. júna (TASR) - Rekonštrukčné práce na úseku cesty druhej triedy medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou, konkrétne v úseku Lehnice - Horná Potôň - Čečínska Potôň, sa začali v pondelok (1. 6.). Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vo štvrtok zorganizoval kontrolný deň na stavenisku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Ide o významné dopravné spojenie medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou, ktorého modernizácia má prispieť k zlepšeniu technického stavu komunikácie a bezpečnosti cestnej premávky. Projekt získal podporu z eurofondov, stavebné práce v hodnote viac ako 1,5 milióna eur zrealizuje spoločnosť Eurovia SK. Súčasťou prác je modernizácia vozovky, úprava odvodnenia, dopravného značenia i bezpečnostných prvkov.

Rekonštrukcia nadväzuje na predchádzajúce investície TTSK do tejto cesty. Prvá etapa prác potrvá do 22. júla za čiastočnej uzávery. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a nákladné vozidlá nad 3,5 tony využívajú obchádzkovú trasu.

Štvrtková kontrola sa koná za prítomnosti predsedu TTSK Jozefa Viskupiča, podpredsedu kraja Józsefa Berényiho a zástupcov zhotoviteľa stavby. Kraj avizoval, že predstaví aj ďalšie investičné aktivity v oblasti rozvoja a obnovy cestnej infraštruktúry.
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