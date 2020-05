Prebytok Trenčína dosiahol za minulý rok takmer sedem miliónov eur

Trenčín 27. mája (TASR) – Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebytkom takmer 7 miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2019, ktorý schválilo v stredu trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Ako informovala vedúca ekonomického úseku trenčianskej radnice Mária Capová, bežné príjmy mesta predstavovali v minulom roku 48,2 milióna eur, čo predstavuje 102,6-percentné plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy boli 3,7 milióna eur (plnenie 60,4 %). Bežné výdavky (42,6 milióna eur) mesto naplnilo na 93,3 %, kapitálové výdavky (9 miliónov eur) čerpalo mesto na úrovni 64,7 %.



Príjmové finančné operácie predstavovali 8,67 milióna eur, výdavkové finančné operácie boli 1,2 milióna eur.



Do príjmov tohtoročného rozpočtu prevedie mesto v rámci príjmových finančných operácií 222.781 eur (nevyčerpané dotácie za rok 2019) a ďalších 120.048 eur, čo je zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální. Do príjmov 2020 prevedie v rámci príjmových finančných operácií 6,66 milióna eur. Schválený rozpočet na rok 2020 už počíta so sumou 3,74 milióna eur.



Poslanci zároveň schválili presunúť do rezervného fondu z minuloročného hospodárenia 3712 eur a prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2019 vo výške 12.467 eur.