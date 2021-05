Prebytok vranovského rozpočtu poputuje do tepelného hospodárstva

Vranov nad Topľou 28. mája (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou použije väčšinu prebytku vlaňajšieho hospodárenia mesta na zveľadenie svojho tepelného hospodárstva, odkúpi tiež pozemok bývalej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v priemyselnej časti mesta. Rozhodnutie mestských poslancov predstavili v piatok na tlačovej konferencii primátor mesta Ján Ragan a vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Milan Malý.



"V tomto roku je to odkúpenie nehnuteľnosti od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) v sume 165.000 eur, oplotenie 40.000 eur a tepelné hospodárstvo, kde pokračujeme v opravách. Tam plánujeme dať 315.000 eur," prezentoval Ragan investície schválené v druhej zmene rozpočtu na tento rok. Ako Malý doplnil, v rezervnom fonde skončilo po vlaňajšom kladnom hospodárení samosprávy 704.300 eur, po už naplánovaných investíciách a tiež dvoch nových v ňom zostane 314.000 eur.



Mesto chce financie vyčlenené na modernizáciu tepelného hospodárstva použiť na "najnevyhnutnejšie veci". "Do opravy teplovodov pôjde 135.000 eur, taktiež sa zrealizujú opravy plynových a komínových telies, ale je potrebné urobiť aj na troch kotolniach strechy, preto, aby nám stavebne nechátrali objekty ako také, a na kotolni K2 aj obvodový plášť," priblížil Ragan s tým, že na všetky projekty bude chcieť mesto spolu s prevádzkovateľom tepelného hospodárstva, spoločnosťou Cemed, využiť letné obdobie, aby boli práce ukončené pred zimnou vykurovacou sezónou.



O kúpu pozemku od VVS má mesto záujem najmä z dôvodu, že v jeho susedstve už parcely vlastní. Výhodná je tiež podľa Ragana požadovaná cena. "Podstatné je to, že v okolí tohto areálu sú mestské pozemky. Areál vodární má výmeru skoro dva hektáre. Pri cene 165.000 eur to vychádza na štvorcový meter asi osem eur, čo je perfektná cena," ozrejmil. Ako doplnil, obyvatelia mesta v súčasnosti tento opustený pozemok navštevujú na rekreačné účely, preto ho samospráva plánuje na tento účel i ponechať. "Ak tam budú ľudia chodiť naďalej, mesto využije oblasť na vytvorenie oddychovej zóny. Ak nie, bude to oplotené a vyčistené, pozemok sa nebude znehodnocovať," dodal s tým, že keďže v územnom pláne je predmetná plocha určená na priemysel, mesto v budúcnosti nevylučuje jej užívanie na tento účel.