Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. jún 2026Meniny má Norbert
< sekcia Regióny

Prechádzka mestom priblíži spojitosť rodu Zápoľských s Trenčínom

.
Na snímke vlajočky a v pozadí Trenčiansky hrad. Foto: TASR - Martin Medňanský

Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský, kto naozaj vykopal studňu na hrade a prečo cisárske vojská obliehali hrad a mesto Trenčín.

Autor TASR
Trenčín 6. júna (TASR) - Témou sobotnej prechádzky mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude spojitosť rodu Zápoľských s Trenčínom. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Bohatý rod Zápoľských s rozsiahlymi majetkami a veľkým politickým vplyvom dal postaviť palác Zápoľských a významne zmenil podobu Trenčianskeho hradu. Štefan Zápoľský vystupuje aj v známej legende o Fatime a Omarovi,“ priblížila hovorkyňa.

Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský, kto naozaj vykopal studňu na hrade a prečo cisárske vojská obliehali hrad a mesto Trenčín.

Prechádzka sa začne o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Trasa povedie cez Mierové námestie, Mestskú vežu, Farské schody k farskému Kostolu Narodenia Panny Márie. Súčasťou programu bude aj návšteva Dolného nádvoria Trenčianskeho hradu so Studňou lásky, vstup na Dolné nádvorie je zahrnutý v cene vstupenky. Prechádzka nie je bezbariérová.
.

Neprehliadnite

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo