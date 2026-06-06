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Prechádzka mestom priblíži spojitosť rodu Zápoľských s Trenčínom
Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský, kto naozaj vykopal studňu na hrade a prečo cisárske vojská obliehali hrad a mesto Trenčín.
Autor TASR
Trenčín 6. júna (TASR) - Témou sobotnej prechádzky mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude spojitosť rodu Zápoľských s Trenčínom. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Bohatý rod Zápoľských s rozsiahlymi majetkami a veľkým politickým vplyvom dal postaviť palác Zápoľských a významne zmenil podobu Trenčianskeho hradu. Štefan Zápoľský vystupuje aj v známej legende o Fatime a Omarovi,“ priblížila hovorkyňa.
Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský, kto naozaj vykopal studňu na hrade a prečo cisárske vojská obliehali hrad a mesto Trenčín.
Prechádzka sa začne o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Trasa povedie cez Mierové námestie, Mestskú vežu, Farské schody k farskému Kostolu Narodenia Panny Márie. Súčasťou programu bude aj návšteva Dolného nádvoria Trenčianskeho hradu so Studňou lásky, vstup na Dolné nádvorie je zahrnutý v cene vstupenky. Prechádzka nie je bezbariérová.
„Bohatý rod Zápoľských s rozsiahlymi majetkami a veľkým politickým vplyvom dal postaviť palác Zápoľských a významne zmenil podobu Trenčianskeho hradu. Štefan Zápoľský vystupuje aj v známej legende o Fatime a Omarovi,“ priblížila hovorkyňa.
Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský, kto naozaj vykopal studňu na hrade a prečo cisárske vojská obliehali hrad a mesto Trenčín.
Prechádzka sa začne o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Trasa povedie cez Mierové námestie, Mestskú vežu, Farské schody k farskému Kostolu Narodenia Panny Márie. Súčasťou programu bude aj návšteva Dolného nádvoria Trenčianskeho hradu so Studňou lásky, vstup na Dolné nádvorie je zahrnutý v cene vstupenky. Prechádzka nie je bezbariérová.