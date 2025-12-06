< sekcia Regióny
Prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom predstaví vianočné zvyky
Prechádzka sa začne od 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí v Trenčíne, potrvá asi 90 minút a je bezbariérová.
Autor TASR
Trenčín 6. decembra (TASR) - Sobotná prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou priblíži predvianočné a vianočné zvyky a tradície. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Účastníci prechádzky sa dozvedia, kto postavil prvý betlehem, odkedy sa v domácnostiach ozdobuje vianočný stromček, prečo pred štedrou večerou rozkrajujeme jabĺčko a hádžeme orechy do kútov či prečo sa má na Nový rok konzumovať najmä bravčové mäso.
