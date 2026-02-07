Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Regióny

Prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou bude o vzniku 1. ČSR

.
Na archívnej snímke pohľad na Trenčiansky hrad. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia, prečo boli voľby v apríli 1920 výnimočné, čo vyrábala továreň Tiberghien a kde sa nachádzalo kino Zora.

Autor TASR
Trenčín 7. februára (TASR) - Sobotná prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom sa bude venovať obdobiu vzniku prvej Československej republiky (ČSR). Jej súčasťou bude aj vedomostný kvíz. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Počas februárovej prechádzky mestom so sprievodkyňou Zuzkou Novodvorskou sa vrátime do obdobia vzniku 1. ČSR. Trenčín sa rozrastal, vznikala Sihoť a spoločenský život bol plný spolkových a kultúrnych aktivít. Vznik ČSR priniesol nielen politickú zmenu, ale aj zmenu úradného a vyučovacieho jazyka a výmenu učiteľov aj úradníkov,“ priblížila hovorkyňa.

Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia, prečo boli voľby v apríli 1920 výnimočné, čo vyrábala továreň Tiberghien a kde sa nachádzalo kino Zora. Prechádzka sa začne o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí. Trvať bude asi 90 minút, trasa je bezbariérová.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 7. februára

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí