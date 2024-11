Prechádzka mestom v Trenčíne bude o triednych nepriateľoch

Trenčín 2. novembra (TASR) - Pravidelná sobotná prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude o "triednych nepriateľoch". Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Komunisti po nástupe k moci určili nepriateľské skupiny, ktoré mali byť odstránené v triednom boji. Boli to skutoční aj domnelí odporcovia režimu, napríklad živnostníci, inteligencia, profesori, advokáti, ale aj roľníci, ktorí nedodržali kontingent," uviedla Ságová.



Počas novembrovej prechádzky sa jej účastníci dozvedia aj to, aké vyšetrovacie metódy sa používali, čo čakalo rodiny triednych nepriateľov alebo aj na koho bola zameraná Akcia B.



Sobotná prechádzka mestom so sprievodcom sa začne o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí v Trenčíne. Prechádzka nie je bezbariérová.