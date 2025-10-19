< sekcia Regióny
Prechádzka po cintorínoch s gemerológom priblíži historky z minulosti
Autor TASR
Rimavská Sobota 19. októbra (TASR) - Na cintorínoch v Rimavskej Sobote sa v nedeľu o 14.00 h uskutoční podujatie Gemersko-malohontského múzea (GMM) s názvom Prechádzka Rimavskou Sobotou 2. V rámci neho spoznajú účastníci zaujímavé príbehy, mená, mýty a fakty viažuce sa k cintorínom mesta, ako aj k bývalým významným obyvateľom Rimavskej Soboty. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.
Podujatie sa viaže k dočasnej výstave múzea s názvom „Pozdrav z Rimavskej Soboty - Üdvözlet Rimaszombatból“. Jeho zámerom je priblížiť návštevníkom múzea významné osobnosti Rimavskej Soboty v minulosti, ako aj známe a menej známe príbehy z mesta v podaní gemerológa Istvána B. Kovácsa, ktoré ponúkajú verejnosti úplne iný a nový pohľad na mesto plné pokladov.
Múzejníci avizujú, že pôjde o netradičnú prechádzku plnú nových informácií. V sprievode zaujímavých príbehov ukážu účastníkom zákutia rimavskosobotských cintorínov tak, ako ich doteraz nepoznali. Navštívia tiež kaplnku sv. Margity a židovský cintorín.
„V rámci podujatia chceme upriamiť pozornosť na bývalý význam mesta, na jeho historické poklady, vývoj a na významné osobnosti bývalého župného sídla,“ uviedol historik GMM Igor Kerepesi. Podujatie sa uskutoční v maďarskom jazyku.
