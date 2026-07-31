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Prechádzka Trenčínom predstaví rieku Váh a život na nej

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Železničný most ponad rieku Váh. Foto: Vovlaku.sk

Účastníci prechádzky sa dozvedia, na čo slúžila gebuľa, čo mal na starosti predník a zadník i to, aké zaujímavé dielo vzniklo vďaka plavbe plťou po Váhu.

Autor TASR
Trenčín 31. júla (TASR) - Témou sobotnej (1. 8.) prechádzky mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude rieka Váh a život na nej. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Rieka je neoddeliteľnou súčasťou Trenčína. V minulosti okrem životodarnej vody umožňovala lov rýb, ktorý je jedným z najstarších spôsobov získavania obživy. Plte zabezpečovali prepravu rozličného tovaru aj ľudí a prispievali k rozvoju obchodu a remesiel. Povodne a záplavy však pravidelne ohrozovali ľudí,“ uviedla hovorkyňa.

Účastníci prechádzky sa dozvedia, na čo slúžila gebuľa, čo mal na starosti predník a zadník i to, aké zaujímavé dielo vzniklo vďaka plavbe plťou po Váhu.

Prechádzka sa začne o 16.00 h pri lávke do alúvia Orechovského potoka, trasa prechádzky nie je bezbariérová.
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