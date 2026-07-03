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Prechádzka Trenčínom predstaví významné návštevy mesta v minulosti
Prechádzka sa začína o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí, trasa prechádzky je bezbariérová.
Autor TASR
Trenčín 3. júla (TASR) - Sobotná (4. 7.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou predstaví významné návštevy mesta v minulosti. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Trenčín v minulosti navštívilo viacero zaujímavých osobností. Vďaka svojej strategickej polohe sa využíval aj ako miesto diplomatických rokovaní. Niektoré návštevy však neboli iba radostnou udalosťou, ale priniesli obyvateľom ťažké chvíle,“ uviedla hovorkyňa.
Účastníci prechádzky sa dozvedia, čo presvedčilo Jána Luxemburského na urovnanie sporu s poľským panovníkom, aký dôležitý predmet bol uschovaný na Mierovom námestí pred 400 rokmi či pri akej príležitosti sa odohral prvý futbalový zápas.
Prechádzka sa začína o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí, trasa prechádzky je bezbariérová.
„Trenčín v minulosti navštívilo viacero zaujímavých osobností. Vďaka svojej strategickej polohe sa využíval aj ako miesto diplomatických rokovaní. Niektoré návštevy však neboli iba radostnou udalosťou, ale priniesli obyvateľom ťažké chvíle,“ uviedla hovorkyňa.
Účastníci prechádzky sa dozvedia, čo presvedčilo Jána Luxemburského na urovnanie sporu s poľským panovníkom, aký dôležitý predmet bol uschovaný na Mierovom námestí pred 400 rokmi či pri akej príležitosti sa odohral prvý futbalový zápas.
Prechádzka sa začína o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí, trasa prechádzky je bezbariérová.