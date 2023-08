Prechádzka Trenčínom so sprievodcom bude o trenčianskych pedagógoch

Trenčín 30. augusta (TASR) - Témou sobotnej (2. 9.) prechádzky mestom Trenčín so sprievodcom budú trenčianski pedagógovia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"V Trenčíne pôsobili viacerí výnimoční pedagógovia. Vladimír Predmerský, jeden zo zakladateľov špeciálnej pedagogiky na Slovensku, založil školu, ktorá sa dodnes venuje hendikepovaným deťom. Eleonóra Kubalová s manželom Ferdinandom je neodmysliteľne spojená s Folklórnym súborom Trenčan, jedným z najúspešnejších folklórnych súborov na Slovensku," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, účastníci prechádzky sa dozvedia, prečo sa Predmerský začal venovať deťom so zdravotným znevýhodnením, aké funkcie zastávala Predmerského manželka na trenčianskej škole, či aký bol najvtipnejší zážitok Kubalovcov.



Prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom sa začne v sobotu o 16.00 h pred Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí.