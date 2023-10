Prechádzka Trenčínom so sprievodcom bude o neznámych známych ženách

Trenčín 5. októbra (TASR) - Pravidelná sobotná (7. 10.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom bude o neznámych známych ženách. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Hoci niektoré ženy vynikali vo svojom odbore, ich životné osudy sú často neznáme. Mária Bellová, prvá slovenská lekárka, sa venovala liečbe TBC. Lýdia Kyseľová, redaktorka vydavateľstva Mladé letá, prispela k rozvoju detskej a mládežníckej literatúry. Lýdia Fajtová zase spojila svoj život so spevom a zberom ľudových piesní," uviedla hovorkyňa.



Počas prechádzky Trenčínom sa podľa nej účastníci dozvedia, prečo sa Mária Bellová chcela stať lekárkou, akú výzvu dala Lýdia Kyseľová deťom pri vydaní knihy Veselý rok a čo závidela Lýdia Fajtová spolužiakom, ktorých prezývali vlakári.



Prechádzku mestom so sprievodcom organizuje tradične Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín, začne sa o 16.00 h pred KIC na Mierovom námestí.