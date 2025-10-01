< sekcia Regióny
Prechádzka Trenčínom so sprievodcom predstaví vojenský cintorín
Vojenský cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou, pochovaní sú na ňom vojaci, ktorí padli v prvej svetovej vojne.
Autor TASR
Trenčín 1. októbra (TASR) - Na sobotnej (4. 10.) prechádzke mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou predstavia vojenský cintorín v mestskej časti Kubrá. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Účastníci prechádzky sa dozvedia, aký bol názor trenčianskych politikov na možnosť vzniku vojny tesne pred jej začatím, čo bolo príčinou vzniku cintorína v Kubrej a prečo sú niektoré hroby orientované na východ.
„Vstup do vojenského areálu je limitovaný na 100 osôb nad 15 rokov, potrebná je registrácia a kúpa vstupenky vopred. Registrovať sa treba pri zakúpení vstupenky priamo v kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí alebo online. Na úspešnú registráciu je potrebné uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Predaj vstupeniek sa ukončí 2. októbra,“ uviedla Ságová.
Prechádzka sa začne o 15.30 h pred vstupom na cintorín na ulici K zábraniu. Potrvá približne 1,5 hodiny. Trasa nie je bezbariérová.
