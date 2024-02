Prechádzky po Trenčíne budú aj pre ľudí, ktorí majú problémy s pohybom

Trenčín 9. februára (TASR) - Pravidelné prechádzky mestom Trenčín so sprievodcom budú môcť absolvovať aj ľudia, ktorí majú problémy s pohybom. Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín zabezpečilo invalidný vozík pre tých milovníkov histórie, ktorí majú problémy s dlhším chodením. Informovala o tom Zuzana Janáčová z KIC Trenčín.



KIC podľa nej ponúka novinku pre ľudí, ktorým sa ťažšie chodí, ale radi by sa zúčastňovali na prechádzkach mestom so sprievodcom. Prechádzky sa tešia záujmu širokého spektra návštevníkov a časom vznikla silná komunita fanúšikov trenčianskej minulosti. Preto organizátori veria, že sa v rámci prechádzky vždy nájde "vodič" vozíka, ktorý ho ochotne potlačí.



"Vieme, že medzi pravidelnými účastníkmi sú už teraz ľudia pripravení pomôcť, takže sa tešíme na túto spoluprácu. Ak by bolo v niektorých termínoch použitie vozíka problémom, napr. pre strmé stúpanie alebo nezjazdnú cestu, upozorníme na to vopred," povedala Janáčová.



Invalidný vozík na prechádzku mestom poskytne KIC bezplatne, záujemca si zaplatí len vstupné. Vopred zarezervovať si vozík bude možné prostredníctvom e-mailu na kic@trencin.sk alebo telefonicky na čísle 032/6504 711.